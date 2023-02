- Jeg har det fantastisk. Jeg er tom for ord. Jeg er bare superbeæret over at blive accepteret af folk i Danmark, siger Reiley skiftevis på dansk og engelsk.

Bag kunstnernavnet Reiley er færøske Rani Petersen.

Det er første gang, at en sanger fra Færøerne ender i Eurovision.

- Det er en ære, og det betyder meget, siger Reiley og fortsætter:

- Uanset hvor du er henne i verden, og hvor du optræder, går du altid tilbage til dine rødder. Det er klart noget, der er tæt på mit hjerte.

Reiley havde også sine forældre og sine søstre med for at heppe.