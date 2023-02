Derefter gik de otte artister i årets finalefelt på scenen en efter en. Fra Søren Torpegaard Lunds nostalgiske ”Lige her” til Maia Maias tempofyldte ”Beautiful Bullshit”.

Sceneshowene blev skruet op med konfetti, skyggedans og pyroteknik. Men Mariyah LeBerg holdt det helt nøgent. Hun optrådte med nummeret ”Human” og smed sko og tøj, indtil hun stod tilbage i undertøj for at udtrykke budskabet i sin sang.

Årets grandprixvinder blev fundet efter to afstemningsrunder. Først blev de otte sange reduceret til tre.

Det var alene tv-seerne, der bestemte, at Nicklas Sonnes hårde rocksang, ”Freedom”, Micky Skeel med nummeret ”Glansbillede” og Reileys ”Breaking My Heart” fik lov til at optræde endnu en gang foran publikum og seere på den sydsjællandske scene.