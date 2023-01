Roskilde Festival tilføjer 38 nye navne. Northside klar med 25

Også Northside i Aarhus er klar med nye navne. 25 navne tilføjes plakaten, som i forvejen tæller navne som Muse, Nik & Jay og Tobias Rahim.

Blandt de nye navne er Lukas Graham, som netop har udgivet albummet ”4 (The Pink Album)”.

Der er også store internationale navne:

»Fra USA kommer den anmelderroste rapper Pusha T, som på sine seneste to album, ”Daytona” (2018) og ”It’s Almost Dry” (2022) har slået fast, at han er en af verdens bedste kunstnere på den internationale hiphopscene,« lyder det i en pressemeddelelse fra festivalen.

Rockmusikeren Sam Fender beskrives af festivalen som »en ung, britisk udgave af Bruce Springsteen«.

Han spiller – med sangene fra sit seneste album ”Seventeen Going Under” – arenakoncerter for over 40.000 koncertgæster.

Rockfans kan også se frem til at opleve den alternative, amerikanske indierocker Kevin Morby og det britiske guitarband Nothing But Thieves, som senest har gæstet et udsolgt Amager Bio i København. Også det norske band Madrugada melder sin ankomst med deres filmiske lydbillede.

NorthSide 2023 afvikles i Eskelunden ved Aarhus den 1. til 3. juni.