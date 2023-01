David Crosby nåede at få en lang karriere, der startede med det amerikanske band The Byrds tilbage i 1964. Han står blandt andet bag The Byrds’ sangen ”Eight Miles High”.

En af grundene til, at han brød med bandet, skulle være, fordi han diskuterede konspirationsteorierne om drabet på den amerikanske præsident John F. Kennedy på scenen under en koncert.

Det skete under Monterey Pop Festival i 1967, hvor han kritiserede den officielle rapport fra regeringens Warren-kommission om, hvad der var sket.