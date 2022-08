München tygger på udsigten til gigantisk Rammstein-koncert

Den tyske storby Münchens myndigheder overvejer i øjeblikket, om de skal give grønt lys til en enorm nytårskoncert med metalbandet Rammstein.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Arrangøren af den varslede koncert forventer helt op mod 145.000 gæster.

Byens arbejds- og økonomiministerium argumenterer blandt andet for, at begivenheden vil være med til at give turismen et skub.