Det skete, efter at Bob Dylans advokater havde beskyldt kvinden for at have ødelagt vigtige beviser i sagen.

- Denne sag er ovre. Det er skandaløst, at den nogensinde blev taget op i første omgang.

- Vi er glade for, at sagsøgeren har droppet dette advokatdrevne humbug, og at sagen er blevet afvist, lød det fra folkesangerens advokat Orin Snyder i en udtalelse til Billboard.

Da søgsmålet blev indgivet i august 2021, lød anklagen på, at den 24-årige Bob Dylan i 1965 skulle have forgrebet sig på sagsøgeren, J.C., der dengang var 12 år.