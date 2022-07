Rock Nalle indstiller karrieren efter længere tids sygdom

Efter mange års succes ramte nedturen. Vægtproblemer betød, at Rock Nalle fik foretaget en fedmeoperation. Men den mislykkedes og gav ham kroniske smerter. Lindringen med morfin gjorde ham afhængig.

Han udviklede et regulært misbrug, som førte til både en skilsmisse og økonomisk svindel.

Vendepunktet kom 7. november i 1995. Da tog han sit sidste skud heroin på et offentligt toilet i Odense. Forinden havde han ringet til behandlingsstedet Egeborg på Lolland og bedt dem hente ham. Han blev hos dem i 14 måneder.

Siden 1996 er det ifølge We do Music blevet til over 1000 koncerter og adskillige udgivelser. I foråret i år åbnede et museum dedikeret til Rock Nalle i Hørve på Sjælland.

Siden 2019 har Rock Nalle turneret med Michelle Birkballe & Band. En meget passende slutning ifølge Rock Nalle selv.