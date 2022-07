Som noget særligt vil telefoner ikke være tilladt i salen under koncerten i Royal Arena. Koncertgæster skal under koncerten opbevare deres mobiltelefon i en særlig aflåst taske og vil derfor ikke kunne benytte den under showet.

Den garvede 81-årige sanger og sangskriver har tidligere været i karambolage med fans, der har haft mobiltelefonerne fremme for at tage billeder under hans koncerter.

Da en koncertgæst under en optræden i Wien i 2019 hev telefonen op af lommen for at forevige koncerten med et billede, valgte verdensstjernen at stoppe op med ordene: