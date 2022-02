Næsten fuldt program: Roskilde Festival præsenterer 92 navne

Megan Thee Stallion, Post Malone og The Strokes er nogle af de kunstnere, man kan opleve på Roskilde Festival.

Roskilde Festival præsenterer 92 nye navne til årets program - heriblandt Post Malone og The Strokes. Dermed er festivalen tæt på at have præsenteret alle de kunstnere, man kan opleve på sommerens festival. Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse. - Vi kommer hele verden rundt. Vi har artister fra mere end 30 lande, vi har artister i alle størrelser og genrer, så det er fuldstændig, som det skal være til Roskilde Festival, siger Anders Wahrén, der er programchef på Roskilde Festival.

Blandt de navne, som Roskilde Festival præsenterer torsdag morgen er rapfænomenet Megan Thee Stallion, rapperen Post Malone og rockgruppen The Strokes. - De tre slutter sig til Dua Lipa og Tyler, The Creator, som vi allerede har præsenteret som hovednavne. - Det er en ret ung stribe hovednavne, og det synes vi harmonerer fint med, at vi gerne vil være en festival, der pejler fremtiden og rammer tonen i 2022, siger programchefen.

26-årige Post Malone spiller på Orange Scene på Roskilde Festival onsdag den 29. juni. Amerikaneren står bag hit som "Rockstar" og "Sunflower". Arkivfoto: Scott Garfitt/Ritzau Scanpix

Roskilde Festival har nu 134 navne på plakaten og er næsten færdig med at booke kunstnere til sommerens festival.

Dog vil der blive tilføjet flere navne om nogle måneder. Roskilde Festival måtte på grund af coronapandemien aflyse festivalen i både 2020 og 2021. Det er forventningen, at festivalen kan forløbe helt uden restriktioner til sommer, lyder det fra programchefen. - Det bliver rigtig, rigtig stort og forløsende at være i det her fællesskab igen. - Vi glæder os, og vi ved jo, at der er rigtig mange, der har holdt fast i deres billetter eller skyndt sig at købe de få, der var til salg. Så der er mange deltagere, der kan glæde sig til at komme på græs igen, siger Anders Wahrén.

Der kommer til at være fuldt hus foran Orange Scene til sommerens Roskilde Festival, men i år har festivalen også tænkt på at lave små åndehuller. Arkivfoto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

Festivalen har dog også taget med i overvejelserne, at der er mange, der de seneste to år ikke har været vant til at stå på en tætpakket festivalplads.

- Selv om rigtig mange glæder sig til at vende tilbage og stå tæt foran Orange Scene, så er der måske også nogle, der har brug for lidt mere luft, og at kunne få en pause fra det helt store en gang imellem.

- Derfor tænker vi det med ind i vores planlægning, at der skal være nogle åndehuller på en anden måde, end vi plejer at have det, siger han. Partoutbilletterne til sommerens festival er udsolgt, men det er stadig muligt at få fat i endagsbilletter til enkelte dage.

