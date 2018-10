»Kim selv ville have råbt "STOOOOP NU” for længst«: Kim Larsens enke siger tak

»Jeg og alle Kims seks børn vil herigennem gerne takke dybt for den kæmpe kærlighed, der fra alle steder i landet er strømmet mod min elskede mand og børnenes elskede far.«

Det skriver Kim Larsens hustru, Liselotte Kløvborg, på vegne af familien til den afdøde nationalskjald fredag i et opslag på hans officielle Facebook-side.

Kim Larsen døde søndag morgen efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

Kim Larsens søn: Min fars død har ramt mig hårdere, end jeg havde forventet

Midt i den efterfølgende landesorg blev der med lynets hast iværksat flere store mindebegivenheder og koncerter landet over, mens folk fra nær og fjern stimlede til hans opgang og stamværtshus i Odense for at minde ham med blomster og fadøl.

»Intet kan hjælpe med at hele den altoverskyggende store sorg der har ramt os, men alle de smukke ord og hilsner, alle de smukke blomster, arrangementerne til ære for Kim rundt i landet og ikke mindst den dybe respekt og den smukke stilhed, der er blevet udvist os foran Kims og mit og drengenes hjem, har varmet os alle og har været meget, meget smukt at opleve,« skriver Liselotte Kløvborg, der tilføjer:

»Også selvom Kim selv ville have råbt “STOOOOP NU” for længst, og så tilføjet: “Man giver ikke en mand blomster,”«

Familien har oplyst, at den sidste afsked sker helt privat, og at man ikke ønsker en offentlig bisættelse. I den kommende weekend kan man dog være med til at mindes Kim Larsen ved en række offentlige begivenheder.

Ved stamværtshuset Lørups Vinstue, som ligger lige ved Kim Larsens opgang i Odense, er blomsterhavet vokset støt, siden han døde søndag morgen. Foto: Stine Rasmussen

Kim Larsens mangeårige trommeslager: Sådan var han som arbejdsgiver ”Han vidste udmærket godt, at de over 100 millioner ikke gjorde ham mere lykkelig.”

Fredag er der mindeoptog i både Aarhus, Odense og København. Søndag aften afholder DR en storstilet mindekoncert på Rådhuspladsen i København, hvor kendte sangere som The Minds of 99, Mattias Kolstrup, Oh Land, Carl Emil Petersen og Rasmus Walter vil fortolke hans store bagkatalog.



Koncerten bliver også vist på storskærm i Aalborg ved Musikkens Hus, ved Musikhusparken i Aarhus og ved Rådhuset i Odense. Endelig bliver den sendt direkte på DR1, DR TV og P4 klokken 19.30 til 21 søndag aften.

Kim Larsen var omgivet af sine nærmeste, da han døde. Foruden hustruen efterlader han sig de seks børn, Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui.