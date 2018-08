Souldronningen Aretha Franklin er død

Soulsangeren Aretha Franklin er død af kræft. Det oplyser hendes personlige assistent til AP.

Sangerinden led af kræft i bugspytkirtlen og gik bort klokken 9.50 omgivet af sin familie og nærmeste i Detroit. Sygdommen fik hun konstateret tilbage i 2010.

»The Queen of Soul« opnåede igennem sin karriere at vinde 18 Grammy-priser og blev i 1987 den første kvinde til at blive optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

Hun er blandt andet kendt for hendes sange »Think«, »Respect«, »I Say a Little Prayer«.

»Dette er en af de mørkeste øjeblikke i vores liv, og vi har svært ved at finde de passende ord til at beskrive den smerte, vi føler i vores hjerter. Vi har mistet matriarken og klippen, i vores familie. Den kærlighed, hun følte for sine børn, børnebørn, niecer, nevøer, fætre og kusiner kendte ingen grænser«, udtaler Franklins familie i en pressemeddelelse.

Sangerindens sidste, offentlige optræden var i New York i november, hvor hun sang til et galla for Elton Johns aids-organisation.