Kim Larsen har aflyst koncerter

Sangeren Kim Larsen har aflyst en række koncerter i Norge. Det oplyser hans impressario, Jørn Jeppesen, på Facebook.

"Med stor beklagelse må vi desværre aflyse de kommende koncerter i Norge. Som det er offentligt kendt, har Kim Larsen for nylig gennemgået et alvorligt sygdomsforløb, hvilket naturligvis tærer på kræfterne. Det har dog ikke haft betydning for de koncerter vi siden juni har spillet i Danmark og Sverige. Men det omfattende rejseprogram, som syv koncerter på ti dage i Norge kræver, er på nuværende tidspunkt alt for udmattende for Kim Larsen at gennemføre," lyder forklaringen.

Efter et halvt års pause vendte Kim Larsen tidligere på sommeren tilbage til scenen, hvor han ifølge Jyllands-Postens musikredaktør, Peter Schollert, så bleg og afkræftet ud, da han optrådte foran 2.500 tilhørere i Nyborg. Alligevel leverede den 72-årige troubadur en udgave af bl.a. "Rabalderstræde", som trods alt gav gode løfter for sommerens mange koncerter.

Bleg og afkræftet efter kræftsygdom: Men Kim Larsens organ er der ikke noget i vejen med Danmarks 72-årige troubadour-ikon fik flot comeback til turnélivet i Nyborg.

Men kræfterne har altså ikke holdt til koncerterne i Norge.

I stedet bebuder Larsen og Kjukken, at de vender tilbage og spiller ni koncerter i august som planlagt.