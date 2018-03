Northside-navn på scenen i Chile: "Jeg skrider"

Knap 20 på minutter.

Så kort tid optrådte den tidligere Oasis-sanger - 45-årige Liam Gallagher - på scenen på festivalen Lollapalooza i Santiago, Chile, søndag.

Halvt inde i den planlagte koncert annoncerede Gallagher sin afgang.

"Jeg skrider".

"Min stemme er totalt smadret. Jeg vil ikke stå her og skrige hele aftenen for jer alle sammen, når jeg lyder ad helvede til," kan man høre ham sige på et videoklip.

"Jeg er ked af det. Jeg kan ikke synge sangene."

"Hvis I ikke kan have det sjovt, så spilder jeg min tid."

Den meddelelse blev efterfulgt af buen fra mange af tilskuerne, der var mødt op for at høre Oasis-klassikere samt sangene fra Liam Gallaghers storsælgende solodebut "As You Were" (2017).

Fra Liam Gallaghers bagland lød en besked på Twitter efterfølgende:

"På grund af en fortsat brystinfektion måtte vi skære i koncerten på Lollapalooza."

"Liam er meget ked af, at han ikke kunne fuldføre koncerten og ønsker at undskylde over for alle dem, der var kommet for at høre ham. Han lover at komme tilbage til Santiago så hurtigt som muligt."

Liam Gallagher er at finde på plakaten til årets Northside i Aarhus.