Efter 50 år med masser af hits: Musiklegende tager på sin sidste tour

Den britiske popmusiker Elton John vil efter næsten 50 år holde op med at tage på turnéer.

Det skriver den britiske avis Daily Mirror ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 70-årige stjerne tager på en sidste verdensturné, skriver avisen.

Elton John har haft faldende pladesalg de seneste år. Sangeren udsender snart en meddelelse om turnéen, skriver avisen.

I 2016 lå Elton John hospitalet i 12 dage for en "skadelig og usædvanlig" bakterieinfektion, som han pådrog sig på sin turné i Sydamerika.

Han blev alvorligt syg, da han fløj tilbage til Storbritannien efter en koncert i Santiago i Chile.

I juli 2013 måtte han aflyse flere koncerter i Hyde Park i London, fordi han blev hasteopereret for blindtarmsbetændelse. Senere erkendte Elton John, at han uden behandling "let kunne være omkommet".

- Jeg vidste, at jeg var syg, men jeg vidste ikke, at jeg havde sådan en farlig ting indeni mig, indtil jeg blev skannet. Det skete efter ni koncerter, 25 flyveture og en sommerfest, sagde Elton John.

Han tog på turné første gang i 1970 efter en stribe koncerter på Troubadour Club i Los Angeles i Californien.