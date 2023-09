Song Yans mand vil ikke have børn, og dermed er en truende molakkord slået an i An Yus fremragende debut på dansk, ”Efterklang”. For Song Yan drømmer om at finde sin plads i tilværelsen som mor, og selv svigermorens bebrejdende blik inde fra lejlighedens gæsteværelse – et rum, der meget symptomatisk kunne have fungeret som børneværelse – kan ikke ændre mandens beslutning.