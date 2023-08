Så er det lidt svært at komme stikkende med en det-har-jeg-nu-svært-ved-at-se-modanmeldelse. Men ikke desto mindre – og det til trods for, at romanen har nogle særdeles vigtige temaer, og jeg indrømmer meget gerne, at Egan skal roses for at udvide prosaens former. Så jeg starter med det positive og vender tilbage med indvendingerne.