Anmelderen af krimilitteratur må helst ikke afsløre, hvem morderen er, for krimielskere finder jo netop den store fornøjelse i at gætte sig frem til, hvem der er den skyldige og hvorfor. Men det er ikke kun i den genrelitteratur, at læsningen for plottets skyld er hovedsagen. En af litteraturvidenskabens nyere hits hed ”Reading for the plot”, skrevet af amerikaneren Peter Brooks i 1984, handlede om, at også i den fine ende af litteraturen, hos de store klassikere som engelske Charles Dickens, franske Flaubert, polsk-engelske Joseph Conrad og amerikaneren William Faulkner, var det alfa og omega at skrue historien sammen, så læseren higede efter til slut at fatte, hvordan det hele hang sammen.