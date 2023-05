Forfattere bag store ungdomshit scorer kassen på bibliotekspenge

Gennemsnittet for udbetalingerne er dog meget lavere. Det ligger ifølge Slots- og Kulturstyrelsen på 18.857 kroner.

Ud af de 10.378 forfattere får 5958 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger. Det er 383 flere personer end sidste år, skriver styrelsen.

Ser man nærmere på fordelingen af bibliotekspenge mellem de fysiske og de digitale bøger, udbetales der i gennemsnit 16.256 kroner for fysiske bøger og 2602 kroner for digitale bøger.

I 2018 var Danmark det første land i verden til at udbetale bibliotekspenge for netlydbøger. Danmark var desuden nummer to efter Canada til at udbetale bibliotekspenge for e-bøger.

Pengene kommer fra finansloven. Derfor har forfattere, illustratorer og andre, hvis værker er tilgængelige på bibliotekerne, måtte væbne sig med tålmodighed i år.