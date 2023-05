Jon Fosses format er lille og kompakt. Hans bøger fylder og vejer med deres få sider stort set ingenting. Til gengæld hører hans tematikker til blandt de største og tungeste.

”Septologien” er det seneste bevis på, at han mestrer foreningen af det modsætningsfyldte forhold mellem en begrænset form og et omfangsrigt indhold, uden at han ændrer genre og bliver lyriker.