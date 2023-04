Man skal som bekendt starte med det vigtigste først, og i tilfældet Peter Laugesen er det paradoksalt nok sådan, at det mest rammende digt i samlingen ”Det ligger på mit hjerte” handler om det sidste i tilværelsen: døden. Jeg citerer hele den titelløse tekst: »Døden er/ en gammel skolekammerat/ man har glemt. Digtet/ vil/ at der skal være/ mening med det. / At det skal være/ en anden dag«.