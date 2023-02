Det er heldigt, at den 29-årige Emily, der er hovedpersonen i Julie Clausens kulørte kærlighedsroman ”Hvordan man bygger en enhjørningefarm”, har så meget selvironi. Havde hun taget sig selv alt for seriøst, havde historien om hende formentlig have været helt ulidelig.

Men Emily, der bor i Aarhus og lige har scoret et ”voksenjob” som tekstforfatter for et bæredygtigt toiletsædefirma, er lykkeligvis ret sjov – ikke mindst, når det kommer til hende selv.