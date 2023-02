Der var engang, da hæderkronede gamle Danmark ikke var et tuttenuttet eventyrland med snadrende andefamilier i fodgængerfelterne og ligestilling mellem alskens køn og racer. I 1700-tallet var vort land et menneskeforagtende enevoldskongerige, hvis velstand i høj grad byggede på brutal slavehandel.

Historikeren Jonas Eriksson spinder i sin flotte debutroman, ”Vejen hjem”, en underholdende ende over dette begsorte kapitel i den danske kolonihistorie. I lange passager er handlingen så velskrevet og medrivende, at mesterforfatteren Kim Leine ville have været en stolt pennefører.