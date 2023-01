To dages næsten nonstop læsenedslag i 1.200 sider om vores nyeste mediehistorie viste sig at glide forbavsende let igennem lyset og mørket i og uden for bogens beretninger. Ole C. Jørgensen skriver let og ubesværet, er god til at fange det væsentlige og formidle det på en måde, så læseren ikke bedøves af labyrintiske mellemregninger og