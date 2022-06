I den regulære krimi deler læseren faktuelle informationer med efterforskerne, ja, er undertiden et eller flere skridt foran ved at have fået lov til at kigge forbryderne over skulderen.

Kun i de færreste tilfælde er informationer beregnet til at desinformere læseren.

Desinformation er derimod en stor del af plotpointen i ”domestic noir”. Her vrimler det med greb, der skal narre læseren ind i konventionelle tankebaner om fortællerens pålidelighed og opklaringens rationalitet for så pludselig at rive tæppet væk ved at afsløre, hvordan læseren er blevet snydt af en særdeles upålidelig fortæller.