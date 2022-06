”Store Kongensgade 23” af Søren Ulrik Thomsen. Gyldendal

»Søren Ulrik Thomsen kunne sidste år fejre sit 40-års forfatterjubilæum med ”City Slang”. Med fine linjer til digtene reflekterer Søren Ulrik Thomsen i essayet ”Store Kongensgade 23” over tiden, døden og sin mors psykiske sygdom, og han ser tilbage på det sted, der har vist sig at være det vigtigste i hans liv, nemlig Store Kongensgade 23. Her oplever han som teenager storbyens første berusende favntag, forelskelser og forventninger til fremtiden. Essayet rummer mange nuancer og tanker om tilværelsen, både når den funkler og kæntrer. Det er tankevækkende at læse om Thomsens forhold til at skrive, om hans sorg over mistede venner, frygten for alderdommen og kærligheden til byen og efteråret. Et enestående og uforglemmeligt essay, der kaster nyt lys over et markant forfatterskab i dansk litteratur gennem 40 år.«