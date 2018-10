Arbejdede på bog frem til sin død: Nu udkommer Kim Larsens erindringer

I løbet af Kim Larsens lange karriere blev han hyppigt kontaktet af folk, der gerne ville have ham til at medvirke i bøger.

Standardsvaret var »nej«.

Men det ændrede sig, da forfatteren Jens Andersen kom ind i billedet. I trekvart år frem til nationalskjaldens død en søndag morgen i september mødtes de to således flere gange i Kim Larsens køkken i Odense til lange samtaler. De samtaler bliver nu omsat til en erindringsbog – med familiens fulde opbakning.

»Kim selv ville have råbt "STOOOOP NU” for længst«: Kim Larsens enke siger tak

Det oplyser Politikens Forlag onsdag på sin hjemmeside.

Før Kim Larsen døde efter længere tids sygdom i en alder af 72 år, nåede han og Jens Andersen således at gennemføre en række interviews om sangerens slægt, barndom og ungdom frem til 1970’erne, hvor han fik sit store musikalske gennembrud med Gasolin.

»Jeg tror, at Kim Larsen selv var overrasket over, hvor detaljeret hans livsfortælling blev, som den skred frem. Det var ligesom lag på lag, der pludselig var sat i skred. Det rullede bare derudaf, og det virkede også som om, han blev mere og mere inspireret og undervejs flyttede erindringer over i sit musikalske univers. Her eneste gang sluttede han vores lange samtaler med en lille dramatisk cliffhanger, så jeg kunne glæde mig til næste gang. Jo, jo, en rigtig spillemand - og en djævleblændt god mundtlig fortæller,« siger Jens Andersen ifølge forlaget om bogen.

Larsen-koncert reddet af rockbrøl og et følsomt klimaks Folk strømmede til – og tårerne flød – da der blev holdt mindekoncert for Kim Larsen på Rådhuspladsen i København.

Jørn Jeppesen, som var Kim Larsens impressario, fortæller, at det ærgrede sangeren, at han ikke nåede at lægge sidste hånd på fortællingen. Men bogen bliver færdiggjort i den ånd, der også har præget samarbejdet mellem ham og Jens Andersen, der havde »perfekt kemi«, tilføjer impressarioen.

Jens Andersen står bag anerkendte biografier om bl.a. Tom Kristensen, Astrid Lindgreen og Frank Arnesen. Et forfatterskab, som Kim Larsen nærede respekt for, fortæller Jørn Jeppesen.

Han håber, at forfatteren og familien fremadrettet vil samarbejde om at færdiggøre fortællingen om resten af den folkekære musikers liv og karriere.

Erindringsbogen udkommer den 4. december 2018.