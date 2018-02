Michelle Obama lover ærlige refleksioner i kommende bog

En af de bøger, som er ventet med størst interesse i USA, udkommer til november, når tidligere førstedame Michelle Obama udgiver sine erindringer.

Bogen får titlen "Becoming", skriver Michelle Obama på Twitter.

Den udkommer den 13. november, en uge efter det amerikanske midtvejsvalg, hvor Demokraterne håber at fravriste Republikanerne flertallet i Kongressen.

- At skrive "Becoming" har været en dybt personlig oplevelse, skriver Michelle Obama i en meddelelse søndag.

- Det har for første gang tilladt mig et rum til at reflektere ærligt over min uventede livsbane. I denne bog taler jeg om mine rødder og om, hvordan en lille pige fra sydsiden af Chicago fandt sin stemme og udviklede styrken til at bruge den til at give styrke til andre, skriver den populære eks-førstedame.

På dansk kan "Becoming" oversættes til "at blive" eller "at blive til", men det er endnu uvist, hvad den danske titel på bogen bliver.

- Jeg håber, at min rejse vil inspirere læserne til at finde modet til at blive den, de stræber efter at blive. Jeg kan ikke vente med at dele min historie, udtaler Michelle Obama.

Bogen ventes at blive udgivet på 24 forskellige sprog.

Andre biografier og erindringer fra tidligere førstedamer har solgt godt. Det gælder især Hillary Clintons bog "Living History" og Laura Bushs "Spoken from the Heart".

Michelle Obama og hendes mand, tidligere præsident Barack Obama, indgik sidste år en fælles aftale med forlaget Penguin Random House om at skrive hver deres bog.

Aftalen menes at indbringe dem over 30 millioner dollar. Det svarer til mere end 180 millioner kroner.

Det er endnu uvist, hvornår Barack Obama vil udgive sine erindringer.

Han har tidligere skrevet de selvbiografiske bøger "Dreams from My Father" og "The Audacity of Hope", der begge har solgt millioner af eksemplarer.

Barack Obamas kommende bog ventes at handle om hans otte år i Det Hvide Hus.