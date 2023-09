Russell Brand må ikke tjene penge på YouTube efter anklager

Af YouTubes retningslinjer lyder det blandt andet, at som youtuber ”skal du handle ansvarligt både på og uden for platformen”.

- Hvis vi ser, at en youtubers adfærd på og/eller uden for platformen skader vores brugere, fællesskab, medarbejdere eller økosystem, kan vi vælge at skride til handling for at beskytte fællesskabet, fremgår det af YouTubes hjemmeside.

Den britiske skuespiller og mediepersonlighed Russell Brand bliver anklaget for voldtægt, seksuelle overgreb og følelsesmæssigt misbrug.

Brand beskyldes ifølge BBC og The Guardian af fire kvinder, der siger, at de blev udsat for seksuelle overgreb på forskellige tidspunkter mellem 2006 og 2013.