»De stopper ikke, før du dingler fra et træ,« lød det fra den britisk-amerikanske influencer Andrew Tate på Rumble-kanalen Tatespeech.

Her antydede han, at sagen først og fremmest handler om at underminere Brand, fordi man er uenig i hans holdninger til bl.a. coronavaccinen. Andrew Tate er tiltalt for menneskehandel, voldtægt og organiseret kriminalitet.

Ejeren af det sociale medie, som nu hedder X, Elon Musk, har ligeledes brugt sin platform til at give sin opbakning til kende.

»Jeg støtter Russell Brand. Den mand er ikke ond,« skriver han.

Russell Brand har bl.a. medvirket filmene ”Forgetting Sarah Marshall”, ”Get Him to the Greek” og ”Arthur”.

Han har ved flere lejligheder gjort sig bemærket i offentligheden. Dagen efter angrebet på World Trade Center i 2001, mødte han op på sit arbejde som videojournalist på MTV klædt ud som Osama bin Laden.

I 2008 var han vært på MTV Video Music Awards, hvor han sagde, at man i Storbritannien ikke ville turde at overlade en saks til den daværende præsident George W. Bush. I 2013 blev han smidt ud fra GQ Awards, fordi han kritiserede sponsoren Hugo Boss for at have lavet uniformer til nazisterne.

Han har tidligere været gift med sangerinden Katy Perry.