Britisk film vandt gylden løve foran danske "Bastarden"

I Lanthimos’ nye film ”Poor Things” ses foruden Emma Stone også Mark Ruffalo, Ramy Youssef og Willem Dafoe.

Der blev ved prisuddelingen i Venedig også overrakt en lang række andre priser.

Sølvløven, som er en slags andenplads i hovedkonkurrencen, gik til den japanske film ”Evil Does Not Exist”. Dramaet var den eneste asiatiske film, der var udtaget i kampen om hovedprisen.

Blandt skuespillerne var der amerikansk succes.

Her vandt Peter Sarsgaard prisen for bedste mandlige skuespiller for sin rolle i filmen ”Memory”.

Prisen til den bedste kvindelige skuespiller gik til Cailee Spaeny, som spiller titelrollen i ”Priscilla”. Filmen følger Priscilla Presleys liv og hendes forhold til musiklegenden Elvis Presley.