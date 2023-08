Da sidste års finaleafsnit af kærlighedseksperimentet og reality-succesen ”Gift ved første blik” rullede over skærmen, kvitterede jeg med en kølig anmeldelse og en konstatering af, at hvis programmet havde været et fodboldhold, så ville træneren være blevet fyret, og man ville være tvunget til at foretage en komplet strategiændring. Sæsonens