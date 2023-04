Anmeldere roser serie om sygeplejerske, der forsøgte at dræbe

Serien er baseret på sagen om sygeplejerske Christina Aistrup Hansen, der arbejdede på Nykøbing Falster Sygehus.

Hun blev i 2017 idømt 12 års fængsel for drabsforsøg på fire patienter.

Det var hendes kollega, Pernille Larsen, som anmeldte hende til politiet.

Det skete, efter at hun fandt beviser på, at Christina Aistrup Hansen gav nogle patienter alt for meget medicin.

Også Soundvenue har anmeldt den nye serie.

Her lyder det, at dens ”allerstørste styrke er, at den handler mere om den modige sygeplejerske Pernille end Christina, der slog patienter ihjel under nattevagter på Nykøbing Falster Sygehus.”