Også Information, der ikke giver stjerner, er begejstret.

- Jeg tager hatten af for manuskriptforfatterne på ”Succession” - og seriens skaber, Jesse Armstrong - for det er verbal ekvilibrisme på et meget højt plan.

- Det er ikke Shakespeare, men det er replikker og samtaler, som på én gang er underholdende og chokerende - og afslørende, når det kommer til dem, der leverer dem, lyder det i Informations anmeldelse.

Også i udlandet får sidste sæson af ”Succession” imponerende anmeldelser.