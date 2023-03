- Det skal dog ikke afholde os fra at hylde en mand, der i den grad har været med til at forme dansk film og dansk kultur gennem et langt og aktivt liv, lød ordene.

Erik Clausen har gjort sig som både instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

Hans repertoire spænder over ”Midt om natten” og ”Cirkus Casablanca” til ”De frigjorte” og ”Villa Paranoia” for at nævne et udpluk.

Hans seneste spillefilm er ”Aldrig mere i morgen” fra 2017.

- Nu er jeg efterhånden 81 et halvt år, og jeg regner med at lave to-tre film her de næste år, lød det til stor begejstring fra publikum.

Det er Danske Filmkritikere, som samler dagspressens filmskribenter, der uddeler Bodilprisen.