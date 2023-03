Filmen ”Holy Spider” ryddede bordet til Robert-prisen. Ved Bodilprisen kunne filmen hive en enkelt statuette hjem i kategorien Bedste Manuskript.

Den 81-årige filmskaber, skuespiller og manuskriptforfatter Erik Clausen blev hyldet med Årets Æres-Bodil for sit lange virke, der spænder over ”Midt om natten” og ”Cirkus Casablanca” til ”De frigjorte” og ”Villa Paranoia”.

- Vi kunne godt være i tvivl om, hvorvidt Erik Clausen egentlig har lyst til at modtage en Æres-Bodil for sit lange virke i filmens tjeneste. For er der nogen, der gennem tiden har været modstander af de store institutioner og de nogle gange traditions-sleske arrangementer, så er det Erik Clausen.

- Det skal dog ikke afholde os fra at hylde en mand, der i den grad har været med til at forme dansk film og dansk kultur gennem et langt og aktivt liv, lyder det i Bodil-komitéens motivationstale.

Der blev i alt uddelt 14 statutter til Bodilprisen. Prisen er opkaldt efter de to danske skuespillerinder Bodil Kjer og Bodil Ipsen.