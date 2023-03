At døden ligger på lur, står klart allerede i en af filmens første scener, hvor Charlie er ved at få hjertestop, mens han onanerer til homoerotisk porno på computeren omgivet af sine evindelige madrester. Han reddes kun akkurat af en ung missionær Thomas (Ty Simpkins), der tilfældigt kommer forbi for at lære Charlie om glæderne ved en nyreligiøs bevægelse, som Charlie desværre kun kender alt for godt.

Det var nemlig just denne sekts homofobi, der var skyld i hans kærestes død. Charlies veninde, Liz (Hong Chau), der er Charlies kærestes søster, gør kort proces, da hun sender Thomas på porten. Men historien om frelse lader sig ikke sådan skræmme væk. Og syndsforladelse føler Charlie, at han har brug for, før han tager herfra, og derfor insisterer han på at blive genforenet med sin meget modvillige teenagedatter, Ellie (Sadie Sink), som han ikke har set i otte år, og som væmmes ved sin grotesk store far. Tynget af dårlig samvittighed tilbyder Charlie den moralsk tvivlsomme Ellie både penge og lektiehjælp, hvis hun bare vil tilbringe en smule tid med ham.