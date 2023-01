At 1920’ernes Tyskland var et grusomt, vidunderligt, fattigt, vulgært og dekadent sted, har vi set et utal af gange, senest i Tom Tykwer, Henk Handloegten og Achim von Borries’ fantastisk iscenesatte og lige så vidunderligt fortalte tidsbillede ”Babylon Berlin” (2017- ). Det er samme indtryk, vi får i begyndelsen af Holger Joos, Silja Clemens, Conni Lubek og Carola M. Lowitz’ tyske 20’er-dramaserie ”Drømmenes hus”, der måske nok ikke når forbilledets niveau, men som alligevel er dragende i egen ret.