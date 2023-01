»Alt var fint i går.« Sådan lyder den lakoniske tagline på Martin McDonaghs uhørt charmerende dramakomedie ”The Banshees of Inisherin”. Hvis man hverken ved, hvad banshees (særlige kvindelige ånder i den irske mytologi) eller Inisherin (en til lejligheden opfundet ø på den irske vestkyst) er, så må man ikke lade sig afskrække, for sit meget specifikke udgangspunkt til trods fortæller ”The Banshees of Inisherin” en helt vidunderlig, almengyldig historie.