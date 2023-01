Da sidste afsnit af sidste års ”X Factor”-sæson løb over skærmen, var det med et lettelsens suk, jeg slukkede for fjernsynet og var klar til at erklære det ellers så sejlivede program for dødt. For sikke en forglemmelig omgang det var. Det skyldes ikke mindst de evindelige skærmydsler de tre dommere – veteranen og selvudnævnte enfant terrible Thomas Blachman, Kwamie Liv og Martin Jensen – imellem. Fanget som en lus mellem to beskidte negle måtte Kwamie Liv høre på (og vel til en vis grad lægge ansigt og image til) en perfid strid mellem Jensen og Blachman, der afsnit for afsnit blev værre og værre.