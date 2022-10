Charlie Cullen (Eddie Redmayne) er en god sygeplejerske. Han er omsorgsfuld, venlig og behagelig. Desværre er han også seriemorder og formåede fra slutningen af 1980’erne og frem til 2003 at dræbe mindst 29 (slutteksterne antyder, at det virkelige tal snarere nærmer sig 400) patienter på de mange hospitaler, hvor han var ansat. Hospitalerne havde alle mistanke om Cullens suspekte omgang med insulin og anden væskebaseret, klar og dødelig medicin, men ingen gjorde noget for at stoppe de systematiske, stille drab.