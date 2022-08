Kevin Spacey skal betale 227 millioner kroner i erstatning

Den tidligere verdensstjerne var en af de mest anerkendte og velansete skuespillere fra sin generation.

Det ry er siden blevet vanæret af en bølge af anklager mod den 63-årige skuespiller om seksuelle overgreb på mænd, herunder en mindreårig dreng.

Anklagerne begyndte at komme, mes MeToo-bevægelsen var ved at få fart. Noget der fik medvind efter sagen mod den mægtige Hollywood producer Harvey Weinstein.

Senest har Kevin Spacey været nødt til at rejse fra sit hjem i USA til London og stå skoleret i retssalen i London’s Old Bailey.

Her står han over for intet mindre end fire sigtelser om seksuelle overgreb på tre mænd.

Der er tale om sager, der er forgået for næsten to årtier siden.