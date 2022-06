Og hvad handler ”Skruk” så om? En kvindelig fertilitetslæge i skikkelse af skuespiller Josephine Park dyrker karrieren og de løse forhold. Men en dag går det op for hende, at hun er ved at løbe tør for æg. I fuldskab inseminer hun sig selv med sin ekskærestes sæd, og det er ikke så godt, for hun har lige fået en ny love interest.