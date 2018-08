Robert Redford: Næste film bliver min sidste som skuespiller

Robert Redford, den 81-årige Hollywood-skuespiller og instruktør, fortæller til Entertainment Weekly, at hans næste film bliver hans sidste som skuespiller.

»Nok er nok, og hvorfor så ikke stoppe med noget som er upbeat og positivt?« fortæller han til filmmediet med henvisning til sin nye film ”The Old Man and The Gun.”

Her spiller Redford en venlig, ældre bankrøver. Historien i ”The Old Man and The Gun” er baseret på en virkelig historie om Forrest Tucker; en kendt bankrøver, som lykkedes med at flygte fra fængslet 18 gange.

Nedenfor er traileren til ”The Old Man and The Gun”

Den amerikanske verdensstjerne er bl.a. kendt for filmene "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "Out of Africa", "Alle præsidentens mænd" og "Den store Gatsby".

I 1981 vandt han en Oscar for sin debutfilm som instruktør: ”En helt almindelig familie.”