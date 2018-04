Stor naturbrøler: Pludselig dukkede alpeformation op i Himalaya-dokumentar

Tro kan flytte bjerge lyder et gammelt ordsprog, men det kan den britiske tv-station BBC åbenbart også.

I februar viste BBC første afsnit af dokumentarserien 'Earth's Natural Wonders' - Jorden Naturvidundere, - og her var der sket en grel fejl.

Det skriver avisen The Times.

Video: Skaberne bag "Stranger Things" beskyldes for at have stjålet idéen til hitserien

I programmet var der bl.a. fokus på nepalesiske yakhyrder. Men da yakhyrderne driver deres okser gennem Himalayas bjergrige landskab, mødte der seerne et noget uventet syn i baggrunden.

Her så man landemærket Tre Cime Di Lavaredo, en klippeformation som er blandt de mest kendte fra de italienske Dolomitter, som ligger i den sydlige del af Alperne, over 6000 kilometer fra Nepal.

En vaks seer spottede fejlen, og BBC fik efterfølgende klippet alpeformationen ud af den version, som er tilgængelig på tv-stationens streamingtjeneste.

Ny trailer: Dystopisk fremtidsserie vender tilbage den 26. april

Til The Times fortæller BBC, at det var en menneskelig fejl, som var skyld i, at alpeformationen dukkede op i Himalaya. Bånd af bjergkæden havde fået det forkerte label, og var derfor havnet i Himalaya-bunken.

BBC er kendt for at producere nogle af verdens mest anerkendte naturdokumentarer, men det er ikke første gang, at der er dukker sager om ukorrekte informationer op.

Tidligere på ugen indrømmede tv-stationen således, at en scene fra serien 'Human Planet' omhandlende Korawai-stammen i Papua Ny Guinea var upræcis. Klippet viste stammen bygge et hus i trætoppene i junglen, men stammen havde ingen intentioner om at bo i en sådan hytte.