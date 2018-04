Video: Skaberne bag "Stranger Things" beskyldes for at have stjålet idéen til hitserien

Èn af de mest populære Netflix-serier igennem tiden ”Stranger Things” beskyldes nu for at have stjålet idéen til serien. Nu skal retten afgøre om "Strangers Things" er et plagiat, og om skaberne skal betaler erstatning. Det skriver CNN.

Charlie Kessler beskylder brødrene bag hit-serien, Matt og Ross Duffer, for at have taget konceptet til serien fra sin kortfilm ”Montauk” samt et spillefilmsmanuskript med titlen ”The Montauk Project”. Det viser et sagsanlæg, der blev indleveret mandag.

Ifølge Kessler havde han tidligere på et møde diskuteret sin kortfilm og sit filmmanuskript med brødrene til en premierefest ved en filmfestival tilbage i 2014.

Populær tv-serie vender tilbage: Nu er den første trailer blevet offentliggjort

”Montauk”, som i 2012 vandt en filmpris ved Hamptons Film Festival 2012, er en science fiction-kortfilm, der ligesom "Stranger Things", handler om et lille samfund, hvor der sker nogle overnaturlig begivenheder, som regeringen forsøger at lægge låg på.

Kesslers hovedkarakter ligner også en af fra "Stranger Things": En lokal politichef som forfølges af sin fortid.

Netflix har ingen kommentarer til søgsmålet. Heller ikke Duffer-brødrene har indtil videre udtalt sig i sagen.

Stranger Things er i færd med at lave tredje sæson af Netflix-serien.