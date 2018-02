Fakta: Berlinalen er en af de vigtigste festivaler

Jazzguitaristen var af romaslægt, og derfor blev han forfulgt under Anden Verdenskrig, selv om tyskerne elskede hans musik.

Indenrigspolitiske udfordringer møder superhelteepos i et generelt overbevisende supplement til de ret homogene Avengers-film.

Tidligere elev er mistænkt for voldsomt skoleskyderi. Sydafrikas præsident har trukket sig. Prins Henrik bliver flyttet fra Fredensborg Slot.

I landet, der årtier var førende i rumfart, begynder besparelserne i det russiske rumprogram at kunne mærkes.

Rådgivningsfirmaet Rafn & Søns chefjurist betragter onsdagens dom som en ekspeditionssag. Skats ærkerival sætter nu sin lid til Vestre Landsret - for ellers kan det koste firmaet en enorm sum. Finans

Et sugardating-forhold indebærer en risiko for seksuelle overgreb, lyder advarslen.

Både på Holmen i København og fra Kronborg Slot i Helsingør fyrede kanoner skud af for prins Henrik.

Flere bryllupper på rådhuset vidner om, at mange gifter sig af praktiske årsager, forklarer seniorforsker.

Få perfekt lyd i ørerne uden at knuse sparegrisen. Vi har fundet syv fede gaming-headsets, der er til at betale.

Med de her rejseapps i lommen bliver både transport, kommunikation og jagten på gode oplevelser lettere.

