»Da krigen brød ud i februar sidste år, sad jeg i tv-studier i 18 timer – fra kl. 6 om morgenen til midnat – og jeg må indrømme, at jeg blev lidt indebrændt. Det gik meget hurtigt, fra korte kommentarer i studiet til hurtige tv-klip, og jeg følte, at jeg brændte inde med en masse viden, som måske kunne forklare konflikten i et større billede. Jeg fik en forståelse af, at der ikke rigtigt var plads til de store linjer og udviklingstræk i dette hurtige nyhedsbillede, alene dét talte for et bogprojekt.«