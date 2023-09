12/09/2023 KL. 10:00

For abonnenter

Refugie giver nyt liv til kloster fra 1200-tallet, og gæsterne kommer efter noget helt særligt

Flere søger ophold på arbejdsrefugier for ro til projekter, og efter tre års restaurering har Ørslev Kloster mere end fordoblet antallet af pladser. Livsstilseksperter bekræfter tendensen: Ro er frihed til at brænde for noget.