Efterskoletiden er for eleverne fyldt med håb, venskaber og kærlighed, men også usikkerhed og sårbarhed – og det har Efterskolesangbogen forsøgt at favne, lige siden den udkom for første gang i 2016. Blandt de originale numre finder man blandt andet N.F.S. Grundtvigs ”Nu falmer skoven trindt om land” og The Beatles’ ”Hey Jude”.