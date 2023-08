Efterforskning af Rammstein-forsanger bliver lagt ned

Efterforskningen blev indledt i juni måned af offentlige anklagere i den tyske hovedstad.

Her oplyste en talsperson for anklagerne, at efterforskningen blev indledt på eget initiativ samt på henvendelse fra ”tredjeparter”. Det er personer, som ikke direkte er involveret i de påståede hændelser.

Beskyldningerne målrettet Till Lindemann drejede sig om seksuelle overgreb og misbrug af hans magtposition. Blandt andet skulle unge kvinder ifølge beskyldningerne være blevet udvalgt under koncerter og bedt om at komme til efterfest.